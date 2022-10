Conferenza stampa Allegri: «Concentrati per uscire da questa situazione. Il ritiro non è una punizione»

Le parole in conferenza stampa di Max Allegri, che ha presentato il derby della Mole tra Juventus e Torino. Le dichiarazioni del tecnico

La conferenza stampa di Max Allegri alla vigilia del derby della Mole tra Juventus e Torino:

REAZIONE– «Domani è il derby, una partita sentita da parte di tutti. E’ una partita difficile, il Toro aggredisce, dà intensità. E’ complicata come tutte. Bisogna stare attenti, corti, lavorare di squadra e cercare di ottenere un risultato positivo. Siamo concentrati nel voler uscire da questa situazione».

GIOCATORI CONTRARI AL RITIRO – «Assolutamente no. Sono voci infondate. La squadra non ha mai chiesto di non fare il ritiro perché sappiamo il momento. Siamo rientrati mercoledì sera alle 18, abbiamo fatto allenamento e poi la mattina eravamo di nuovo in campo. Siamo concentrati per tirarci fuori da questa situazione. Dobbiamo iniziare a fare risultati».

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI