Conferenza stampa Allegri: «Scudetto? Parleremmo di cose che non hanno senso»

Conferenza stampa Allegri: le parole del tecnico bianconero alla vigilia di Milan Juve, gara valida per la 23esima giornata di Serie A

(inviato all’Allianz Stadium) – Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alle 12 per presentare il match all’Allianz Stadium di domani sera tra Milan e Juve.

PIU’ CONSAPEVOLEZZA – «Stiamo vivendo un buon momento ma il percorso è ancora lungo. Domani è una partita bella da giocare: dispiace perché ci saranno solo 5000 spettatori. Sarebbe bello giocare queste partite con gli stadi pieni, ma è sempre Milan Juve, importante per la classifica. Bisogna fare bene».

BERNARDESCHI – «Qui le formazioni subito… Devo fare ancora l’allenamento, stanno tutti bene a parte Bonucci e Ramsey, che è in uscita. Oggi valuterò la formazione».

PENSARE PIU’ AL QUARTO POSTO – «Non andiamo in là con le cose. Cerchiamo di fare risultato domani, contro un Milan che ha lavorato benissimo in un anno e mezzo. Per questo faccio i complimenti a Pioli. Noi dobbiamo rimanere lì attaccati, arrivando a febbraio nelle migliori condizioni di classifica. Non possiamo pensare allo Scudetto, altrimenti racconteremmo cose che non hanno senso».

VINCERE CON LE PRIME 4 – «Non è questione di vincere perchè i tre punti sarebbero importanti. Il Milan ha giocatori con ottima tecnica, viene da un periodo lungo in cui ha fatto tanti risultati. Stiamo lavorando per rimanere vicini alle prime quattro».

DYBALA – «Sta meglio fisicamente ed è sereno. Questo lo aiuta perché è più libero di giocare, ha men responsabilità addosso e sono contento. Da qui alla fine della stagione ci darà molto».

