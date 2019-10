Conferenza stampa Ancelotti: «Parole De Laurentiis? Venute dal cuore»

Conferenza stampa Ancelotti, ecco le parole dell’allenatore del Napoli per presentare la sfida contro l’Hellas Verona

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita dei suoi contro l’Hellas Verona. Ecco il pensiero del tecnico:

«Ho sempre detto che mi trovo bene a Napoli, ma oggi la priorità non è parlare del mio rinnovo, ma della situazione della squadra e del ciclo che dobbiamo affrontare. Non mi va di commentare le parole del presidente, ma sono dichiarazioni venuti dal cuore, magari anche un po’ forti per alcuni giocatori, ma col cuore. Insigne? Ha cambiato un po’ la sua posizione, poi ha avuto un attimo di sbandamento e De Laurentiis l’ha fatto notare. Per me e per la squadra è di fondamentale importanza, quand’è sereno e allegro dà il meglio di sé, quand’è ombroso non riesce a tirare fuori tutte le potenzialità. Rinnovi Mertens e Callejon? La società ha fatto un’offerta, come ha detto anche il presidente c’è la volontà di tenerli. Poi quando si fa un’offerta o si dice di sì o di no».