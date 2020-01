Conferenza stampa De Leo: «Affrontiamo una squadra in fiducia, siamo pronti»

Conferenza stampa De Leo: le parole dell’assistente di Sinisa Mihajlovic alla vigilia del match contro il Toro

Emilio De Leo, assistente di Sinisa Mihajlovic al Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Toro. Queste le parole di De Leo.

TORINO – «Una squadra in fiducia. Vengono dalla prestazione di Roma e dal passaggio del turno in Coppa Italia. Lavorerà tanto con l’atletismo e dovremo farci trovare pronti, mostrando subito di avere più voglia di loro per poi metterla sul piano della qualità».

DOMINGUEZ – «Confermo quanto ho detto una settimana fa. È eclettico, può raccordare i reparti e così possiamo sfruttarlo. Nico è un’opzione per sostituire Medel anche perché ha caratteristiche che altri nostri centrocampisti non hanno e ha grande personalità».

OBIETTIVI – «L’obiettivo nostro è migliorare il rendimento dell’anno scorso e dobbiamo cercare di raggiungere il massimo delle nostre potenzialità, che questo gruppo ancora non ha raggiunto. Non dobbiamo però guardare troppo avanti, rimanere utili e ambiziosi in modo razionale è la formula giusta»