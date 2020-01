Conferenza stampa De Leo: «Vogliamo tornare alla vittoria in casa per i nostri tifosi»

Conferenza stampa De Leo, le parole del tecnico alla vigilia del match di campionato del Bologna contro la Spal

Oltre il calciomercato c’è spazio anche per la ripresa del campionato. Domani alle ore 15:00 Bologna e Brescia si sfideranno allo stadio Dall’Ara per la ventiduesima giornata della Serie A. Il tecnico Emiliano De Leo è intervenuto nella consueta conferenza stampa della vigilia.

«Chiaramente l’obiettivo è quello di dare continuità al risultato di Ferrara. Vogliamo tornare alla vittoria in casa, i tifosi lo meritano. Dobbiamo ancora migliorare tanti aspetti, in compenso stiamo riuscendo a far girare anche i giocatori più giovani e di questo siamo molto contenti».

MERCATO – «La società sa quali sono le nostre mancanze ed esigenze ma ragioniamo sempre sul medio-lungo termine. In difesa contiamo di recuperare i giocatori che sono infortunati. Credo che stiamo lavorando con qualità e fiducia, c’è una bella empatia con la piazza ed è una soddisfazione per noi».