Conferenza stampa De Zerbi: «In campo sapendo che la Lazio è più forte»

Conferenza stampa De Zerbi, il tecnico del Sassuolo presenta con le sue parole la sfida di domani contro la Lazio

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lazio. Ecco le sue parole:

LAZIO – «Una gara difficile perché la Lazio è forte da anni, sa difendere e ripartire, ha organizzazione. E’ una delle squadre che per mezzi e potenziale è tra le più forti e questo fa capire il tipo di difficoltà della gara».

GIOCATORI – «Non voglio parlare degli assenti. Andiamo con quelli che ci sono, ho visto la squadra concentrata, toccata dalla notizia di ieri, giustamente perché è stata un’altra botta. Vogliamo giocare con le nostre qualità sapendo che la Lazio è più forte».

CALENDARIO – «Io sono abituato a pensare partita dopo partita. Se la squadra sta bene, come è stato con il Bologna, possiamo far male. Penso più a quello che possiamo fare noi, decidiamo noi chi essere, come farlo. E’ vero che ci sono Lazio, Juve, Cagliari, Milan, Brescia e Napoli ma anche le altre hanno perso punti con squadre del livello del Sassuolo».