Conferenza stampa De Zerbi: «Duncan? Plusvalenza importante»

Conferenza stampa De Zerbi, ecco le parole dell’allenatore del Sassuolo per presentare il match contro la Roma

Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma. Ecco le parole dell’allenatore neroverde:

DUNCAN – «Abbiamo provato a valorizzarlo, è una plusvalenza importante. Non aveva mai avuto grandissime richieste e vuol dire che è migliorato e vuol dire che è stato fatto un lavoro importante».

PARTITA – «La Roma è una squadra forte e che gioca un calcio particolare e dobbiamo porre attenzione a quello, cercando di fare la partita con coraggio, non sbagliando cose semplici perché abbiamo fatto bene all’andata ma abbiamo pagato alcune situazioni in maniera pesante e che hanno poi condizionato. Domani vogliamo cercare di non sbagliare, di fare una partita di coraggio, qualità».

MOMENTO – «È una partita che ci dà l’opportunità di continuare da Genova e quindi col Torino. Dobbiamo ricercare la continuità. Affrontiamo la Roma, una grande squadra, vale ancora di più se dovessimo allungare la striscia».

TABÙ ROMA – «Non so se c’è un allenatore che entra in campo per pareggiare, non saprei come fare. Entri e ti giochi la partita, al massimo perdi. La cosa peggiore per la squadra è la sconfitta, per l’allenatore è l’esonero ma se uno ha paura di perdere non gioca e se uno ha paura dell’esonero non allena».