Conferenza stampa Dionisi: «Genoa? Avremo qualche defezione, dovrò fare delle scelte»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Conferenza stampa Dionisi, il tecnico del Sassuolo analizza la sfida contro il Genoa, in programma domani: le parole

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato ai canali ufficiali del club in vista del match di domani con il Genoa.

GIRONE D’ANDATA – «Un girone positivo. Siamo abbastanza soddisfatti ma rimane l’amaro in bocca dell’ultima partita con il Bologna che non riesco a dimenticare anche se bisognerebbe andare oltre. Però secondo me abbiamo ottenuto quello che ci meritavamo. Abbiamo dimostrato di essere in crescita, fermo restando l’ultima gara, e siamo motivati per ripartire e per affrontare il girone di ritorno che sarà un altro mini campionato».

COSE POSITIVE – «La crescita dei giocatori, delle prestazioni durante la partita e nell’ultimo periodo la voglia di non mollare e andare oltre l’episodio negativo e da questo dovremo ripartire. Guardando i numeri, che dopo 19 gare hanno il loro perché, abbiamo preso tanti gol e dobbiamo e possiamo migliorare. Dobbiamo migliorare nella fase difensiva di squadra. Siamo partiti non facendo bene, siamo migliorati ma dobbiamo migliorare ancora perché dobbiamo limitare gli avversari difendendoci da squadra».

GENOA – «Arriviamo bene, mentalmente e fisicamente, numericamente non benissimo perché avremo un po’ di defezioni per varie ragioni. Mancheranno un po’ di giocatori ma ci saremo, qualche scelta la dovrò fare. Non saremo gli unici ad avere questi problemi, noi ne avremo e cercheremo di sopperire».

INDISPONIBILI – «Non avremo a disposizione 9 giocatori di movimento perché tra Coppa d’Africa, Covid, abbiamo qualche asintomatico che sta guarendo, cessioni, infortunati, 9 giocatori non ci saranno. Non mi piace trovare alibi, quindi domani, a prescindere dal mercato, dai rumors, e se non riusciremo a fare partita e un risultato positivo la responsabilità non sarà degli alibi ma nostra. Dobbiamo essere focalizzati sul Genoa e su noi che vogliamo dare continuità e domani alle 18.30 dobbiamo avere come obiettivo avere non i 24 punti che abbiamo alle 16.30».

RUAN – «Un giocatore che aspettavamo da 6 mesi perché sapevamo che avrebbe fatto parte del gruppo da gennaio. E’ arrivato qualche giorno in anticipo, si sta allenando con noi e domani sarà della partita. Sta bene fisicamente, bisogna dargli tempo perché non conosce la lingua, deve capire un calcio per lui nuovo ma si sta già integrando. Ci sono 2 brasiliani nella squadra e questo facilita il suo ingresso in squadra. Sono abbastanza soddisfatto e sono sicuro che sarà molto utile».

DIFFERENZE CON L’ANDATA – «E’ cambiato l’allenatore, ad oggi non ha cambiato sistema di gioco. Ovviamente troveremo un Genoa motivato che ha bisogno di recuperare terreno, ha un potenziale superiore al cammino fatto sin qui. Anche noi saremo motivati perché se pensiamo all’ultima partita col Bologna, abbiamo chiuso male, se pensiamo all’andata abbiamo fatto un’ottima partita creando tantissimo ma la gara è finita 2-2 e vincevamo 2-0, pensando al Bologna e all’andata, abbiamo voglia di riscatto».

OBIETTIVI – «Dobbiamo confermarci per poterci migliorare ma per poterci migliorare dobbiamo passare dal volerci confermare e quindi pian pianino nel confermarci migliorare la classifica attuale con l’obiettivo finale di migliorare la classifica finale del girone d’andata. Non possiamo accontentarci di quanto fatto perché siamo una squadra mediamente giovane, dobbiamo essere ambiziosi, abbiamo una squadra in crescita e dobbiamo pretendere di più da noi stessi».

MERCATO – «Io sono abituato a parlare del presente e le parole che facciamo, i confronti che ho con la dirigenza, non fa parte di me esporli alla stampa e di conseguenza so come si sta muovendo la società, la società sa qual è il mio pensiero, a prescindere se qualcuno arriverà presto o a fine mercato o se non arriverà nessuno, siamo pronti a cercare di dare continuità il più possibile a quello che abbiamo fatto».