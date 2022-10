Conferenza stampa Dionisi: «Occhio al Verona, è rinato. Berardi out»

Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa dove ha presentato la partita contro il Verona di Bocchetti: annunciata un’assenza

Mister Alessio Dionisi presenta la partita tra Sasssuolo e Verona in conferenza stampa:

PERIODO- “Recenti sconfitte? C’era arrabbiatura, non c’era delusione. Si era un po’ arrabbiati perché sappiamo di aver fatto una buona prestazione e meritavamo di più ma sappiamo che è dipeso di noi e questa deve essere la nostra forza, sapendo che siamo cresciuti e forse possiamo determinare di più. Spero che abbiamo capito, le conferme si cercano quotidianamente e settimanalmente”.

MOMENTO – “Il Verona sembra ‘rinata’ o tornata indietro, quella vista col Milan sembrava quella vista negli ultimi anni, è un Verona che ha grandi motivazioni, dovremo essere bravi a non specchiarci. Assenze? Domenico non si sta allenando in gruppo ma è una bella notizia, lunedì non ci sarà, ma il fatto che si sta riallenando è importante. Traorè sta recuperando minuti nelle gambe con gli allenamenti però dopo la guarigione abbiamo fatto delle valutazioni”.