Conferenza stampa Fonseca: «Manteniamo la nostra identità. Sul futuro...»

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Torino. Ecco le sue dichiarazioni.

GIOCO DELLA ROMA – «In ogni partita abbiamo una strategia. Per quasi tutta la stagione si è detto che la Roma era la squadra che giocava meglio. In queste due partite contro l’Ajax abbiamo preparato una strategia diversa, più nella seconda gara. Noi abbiamo la nostra identità, non è questo che caratterizza la nostra squadra. Quando abbiamo bisogno di fare una strategia diversa lo facciamo».

COMMENTI SU FONSECA – «Lavoro per far vincere la Roma, non per convincere le persone. Quando si vince abbiamo più persone dal nostro lato. Succede con tutti gli allenatori, ma la cosa più importante è lavorare per la Roma».

SMALLING – «Penso che sta molto meglio, quando avrà fiducia ritornerà».

PASTORE TITOLARE – «Dovete aspettare domani».