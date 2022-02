Conferenza stampa Giampaolo: «Atalanta modello per il calcio italiano»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato alla vigilia del match contro l’Atalanta. Ecco le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

GUERRA RUSSIA UCRAINA – «Quanto sta accadendo in Ucraina in questi giorni è una miseria assoluta. Con noi c’è Supryaga: se non fosse qui a quest’ora avrebbe imbracciato un fucile come tutti i giovani della sua età: è molto preoccupato per la sua nazione e la sua famiglia, però ci ha rincuorato, assicurandoci che al momento i suoi cari stanno bene».

ASSENZE – «Mancherà qualcuno anche a noi, ma loro ormai rappresentano un modello per il calcio italiano in Europa a prescindere da chi gioca».

POLEMICHE ARBITRALI – «La designazione di Sozza è ineccepibile. È vero, ha diretto solo 17 gare in A, ma tutte importanti, quindi vuol dire che è un cavallo di razza, così come Irrati, che al VAR è una garanzia, quindi vuol dire che la partita è stata giustamente attenzionata».

