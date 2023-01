Conferenza stampa Gotti: «L’Atalanta non va subita. Verde? Ecco come sta»

Conferenza stampa Gotti, l’allenatore dello Spezia ha parlato alla vigilia del match contro l’Atalanta: la sua analisi

Luca Gotti, tecnico dello Spezia, parla così verso il primo impegno dopo la sosta contro l’Atalanta.

RIPRESA – «La convinzione che ho è che si sia lavorato molto bene in questo mese di lavoro. L’atteggiamento della squadra è stato eccellente e penso sia cresciuta ulteriormente, ma questo va verificato sul campo».

ATALANTA – «Sono una squadra che non puoi solo subire. Normalmente negli anni scorsi e meno in questa nuova fase, è stata dominante quasi con tutti nel modo di affrontare la gara. Non puoi pensare di fare punti solo subendo, bisogna saper leggere le partite e capire i vari momenti delle gare».

COME STA VERDE – «Un mese di lavoro senza campionato ti fa vedere alcune cose. Ha avuto un piccolo problemino, penso di lieve entità, una cosa che dovrebbe tenerlo fuori 10-15 giorni. Credo che in queste prime partite dell’anno lo Spezia per la prima volta è nella condizione di schierare 11 giocatori di un cero tipo e allo stesso tempo può pensare di avere cinque cambi che non abbassino il ritmo di gioco».

MERCATO – «I giovani hanno una crescita fisiologica. Gennaio è un mese odioso, fai sei partite con il mercato aperto e che può distrarre e rubare energie. L’errore che non deve fare l’allenatore è pensarci, io penso solamente ai giocatori che ho a disposizione ora».