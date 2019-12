Conferenza stampa Gotti: «Abbiamo bisogno di punti. Sul mercato…»

Conferenza stampa Gotti, ecco le parole dell’allenatore dell’Udinese volte a presentare la partita di domani contro il Cagliari

Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara della sua squadra in programma domani contro il Cagliari. Ecco le parole del tecnico:

MOMENTO – «Ci stiamo abituando a pensare al qui e subito, sembra che tutto finisca oggi. Nel calcio ci sono esigenze precise e la classifica serena permette ai giocatori di esprimersi al meglio. Abbiamo bisogno di punti, la classifica non è buona, ma mancano ancora 23 partite alla fine del campionato».

CAGLIARI – «Hanno grande potenzialità e sono sempre stati in fiducia. Parliamo di una squadra molto coraggiosa e le cose stavano andando bene per loro, visto che avevano recuperato risultati nei minuti finali. Con la Lazio è andata all’opposto».

OKAKA – «Come tutti gli attaccanti la componente gol è importante ma non lo vedo condizionato da questo aspetto. Stefano è arrivato, alla soglia dei 30 anni, a una maturità diversa. Se segna o no è meno importante adesso».

MERCATO – «Abbiamo i giocatori ma per una serie di complicazioni non abbiamo mai avuto tutti a disposizione. Nei prossimi 15 giorni faremo le valutazioni insieme al club».