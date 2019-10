Conferenza stampa Inzaghi: «Si deve lavorare di più. Sulla Fiorentina…»

Conferenza stampa Inzaghi, l’allenatore della Lazio presenta la partita in programma domani contro la Fiorentina

L’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa per presentare la difficile partita dei suoi contro la Fiorentina. Ecco le parole del tecnico:

«Il nostro momento? Abbiamo fatto una delle migliori prestazioni a Glasgow, senza però ottenere il risultato. Dobbiamo continuare a credere in quello che facciamo e proponiamo. Sono convinto che i risultati passino attraverso le prestazioni. Inizialmente difendevamo meglio, dobbiamo lavorare di più in fase di non possesso. Contro il Celtic abbiamo commesso errori individuali. Fiorentina? Abbiamo gli stessi punti e siamo entrambi in un buon momento, dovremo essere bravi a cogliere i momenti importanti della partita».