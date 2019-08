Conferenza stampa Inzaghi: «Non siamo favoriti. Sarà strano senza Totti»

Conferenza stampa Inzaghi: l’allenatore della Lazio presenta l’attesissimo derby di campionato contro la Roma

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa: «Lazio favorita? Probabilmente in teoria, visto il nostro successo e il loro pareggio. Ma in pratica no, sappiamo cosa significhi giocare un derby».

«La Roma è una squadra forte, ha venduto tanto ma ha acquistato bene. Inoltre ha tenuto Kolarov e Dzeko, che sono due grandi giocatori. Ha un allenatore preparato. Guida? Le ultime volte non siamo stati fortunati. Totti? Ci siamo visti di sfuggita in vacanza. Farà un effetto particolare senza di lui».