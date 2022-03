Conferenza stampa Italiano: «Bisogna tornare a vincere. Piatek? Mi impressiona»

L’allenatore della Fiorentina Italiano ha parlato alla vigilia della partita contro il Bologna

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita casalinga contro il Bologna.

BOLOGNA – «Questa partita somiglia a quella dell’andata. Dovevamo cercare di dare continuità per tornare alla vittoria. Avevamo reagito bene, facendo una grande partita. Domani penso che sia simile. Abbiamo bisogno di tornare a vincere e dare un segnale a noi stessi. Il Bologna ha sempre qualcosa da tirare fuori. Dà noia a tante squadre. Vince 3-0 a Sassuolo, poi quando è in difficoltà vince con lo Spezia. Per me è temibilissima, può fare gol in tutte le maniere, Arnautovic è un campione. Dobbiamo essere diversi sotto l’aspetto caratteriale».

ESTERNI – «Non dobbiamo più chiamarli esterni ma attaccanti. Devono pensare di essere dei calciatori che se a fine partita non hanno un assist, un gol o un tiro in porta allora è stata una partita negativa. Devono aumentare la presenza in zona gol. Se dovessimo ottenere questo, nel finale di stagione possiamo ambire a qualcosa di importante».

PIATEK – «Mi impressiona la professionalità. Ha tanta voglia di migliorare, sembra un ragazzino. Il gol che ha fatto contro il Verona è segno di qualità che dimostrano come dentro l’area vede la porta ad occhi chiusi. Gli faccio sempre i complimenti».

ODRIOZOLA – «Si è allenato a parte tutta la settimana. Poi ieri ha fatto differenziata e il ginocchio ha risposto bene, è recuperato ed è a disposizione».

CABRAL – «Continua ad alternare momenti in cui a livello fisico ha qualche problemino. Anche lui ha bisogno di lavorare e crescere sotto ogni punto di vista. Sono felice per il suo gol. Adesso però abbiamo Piatek che sta sfruttando le sue chances: chi merita la maglia la ottiene. Chi è bravo a mantenerla è giusto che abbia la possibilità di rigiocare. Cabral ha qualità, le farà vedere».