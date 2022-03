Conferenza stampa Locatelli: «In campo affamati. Ora si respira un’aria diversa»

Il centrocampista della Juventus Locatelli ha parlato alla vigilia della partita contro il Villarreal

Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Villarreal.

CHIAVE DI JUVE VILLARREAL – «Sarà l’atteggiamento che dovremo avere, non possiamo sbagliare quello. Dobbiamo scendere in campo affamati e speriamo di portare a casa la vittoria».

COSA E’ SCATTATO NELLA TESTA – «Abbiamo fatto dei passi avanti come gruppo, stiamo benissimo assieme e si respira un’aria differente. Il gruppo va benissimo e siamo felici di questo».

RUOLO – «Sono molto felice di come stiamo facendo tutti in generale. In questa posizione mi trovo bene perché attacco gli spazi. Dobbiamo continuare così».

