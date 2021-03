Conferenza stampa Mihajlovic: «Domani partita spartiacque. Sanremo? Sarò senza voce»

Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari: le sue dichiarazioni

SALVEZZA – «Sicuramente è una partita spartiacque, se dovessimo vincere saremo salvi al 90% , e avremmo tempo per toglierci altre soddisfazioni che ci meritiamo. Spero che i ragazzi capiscano l’importanza della gara, se dovessimo ripetere la prestazione contro la Lazio sono convinto che domani vinceremo. Abbiamo avuto poco tempo per preparare la partita, sono curioso di vedere Antov. Sappiamo che il Cagliari dal centrocampo in su può metterci in difficoltà».

SANREMO – «Rimango un po’ in Sardegna dopo la partita, avendo la casa. Andrò a controllare il giardino, avendo litigato con il giardiniere. Scherzi a parte, tornerò con la squadra. L’ho sempre fatto e sempre lo farò, sono il primo a dover dare l’esempio. Giovedì mattina avrò l’allenamento, poi andrò a Sanremo. I tour de force sono altri. Ibra? Mi dispiace che si sia fatto male, ma penso ad altro. Io arriverò con poca voce visto che il giorno prima ci sarà la partita».