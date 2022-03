Conferenza stampa Mihajlovic: «Siete troppo cattivi con Donnarumma. Arnautovic? C’è»

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro la Fiorentina

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro la Fiorentina. Le sue dichiarazioni:

DONNARUMMA – «Voi giornalisti siete troppo cattivi, gli fate pagare tutto. Non ha fatto la scelta giusta ad andare via dal Milan, io gli avevo consigliato di restare».

OBIETTIVO – «Vorrei arrivare nella parte sinistra e con l’atteggiamento giusto. Ci siamo rialzati nelle ultime partite. Domani si alza lo step. Noi dobbiamo diventare grandi e adulti e superare le difficoltà solo così potremo centrare il nostro obiettivo».

FIORENTINA – «Loro sono una squadra forte. Pressano e giocano bene in velocità. I ragazzi si sono allenati bene e sono fiducioso. Sarà una partita aperta perché loro concedono qualcosa».

BARROW – «E’ un ragazzo sensibile. Noi ci aspettiamo tanto da lui e lui tanto da sé stesso. Si sta allenando bene e non so se cambierò. Importante che tutti diano il 100%, il modulo viene dopo».

STRANIERI – «Quando sono arrivato io in Italia ho imparato la lingua in sei mesi con una maestra d’italiano. Adesso ci sono 22 stranieri su 25 e il problema grosso è la comunicazione. O si parla tutti inglese sennò non sai mai cosa arriva ai giocatori. Un tempo era l’opposto».

ARNAUTOVIC – «Non vedo perché non possa giocare domani. All’andata abbiamo perso perché mancava lui».