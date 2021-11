Conferenza stampa Mostovoj: le parole alla vigilia di Juventus Zenit, valida per la quarta giornata di Champions League

Andrey Mostovoj, calciatore dello Zenit, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro la Juventus. Le sue dichiarazioni.

ANDATA – «Era molto equilibrata. Abbiamo subito gol all’ultimo quindi penso che domani dobbiamo andare in campo e dimostrare quanto valiamo. Non dobbiamo avere paura della Juventus, ma avere il massimo rispetto».

JUVENTUS – «Non c’è bisogna di presentarla. E’ un club top, super, con giocatori fantastici soprattutto in difesa come Bonucci, Chiellini e de Ligt. Sono i punti di riferimento non solo della difesa. Li abbiamo studiati anche prima dell’andata, domani dobbiamo dimostrare quanto abbiamo imparato».

PAURA – «La paura o meglio la tensione di quando giochiamo in questi stadi è impossibile non averla ma sono d’accordo con Rakitski, non dovremo averla».

