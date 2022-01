Conferenza stampa Pioli: «Serve una partita da squadra. Sul mercato dico che...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Conferenza stampa Pioli: le dichiarazioni del tecnico del Milan alla vigilia del match di campionato contro lo Spezia

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza alla vigilia del match con lo Spezia. Il tecnico del Milan ha risposto alle domande dei giornalisti presenti.

SULLA PARTITA – «La squadra dovrà giocare da squadra. Affrontiamo un team che non ha subito gol nelle ultime partite. Bisogna giocare tatticamente bene. Poi ovvio i singoli dovranno fare la differenza»

SUL GRUPPO – «Abbiamo dimostrato di essere un gruppo intelligente. Sappiamo adattarci a qualsiasi partita e che domani servirà una prestazione lucida e attenta al 100%.»

REBIC – «Rebic ha avuto problematiche importanti. Gli serve tempo per tornare al 100%. Ante deve sfruttare ogni singolo allenamento.»

SUL MERCATO – «Non siamo intenzionati di prendere un giocatore solo per aggiungere un elemento alla rosa ma solo nel caso fosse un giocatore di qualità.»

KALULU E GABBIA – «Gabbia e Kalulu sono ottimi giocatori che stanno dimostrando di valere la maglia del Milan.»

SAN SIRO – «In questo periodo della stagione anche a causa del clima che c’è i terreni non sono perfetti. Non credo che Tomori sia riconducibile al campo di San Siro. Spero dopo la sosta di avere a disposizione un campo più pulito, dove scorre la palla veloce. A noi piace giocare in velocità.»

TOMORI – «Resterà fuori 3/4 partite.»

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA