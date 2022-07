Conferenza Stampa Pogba: «Contento di tornare a casa. Pressione? Non c'è...»

Le parole di Paul Pogba al ritorno alla Juve. le sue dichiarazioni in conferenza stampa del neo bianconero

(inviato all’Allianz Stadium) – È Paul Pogba il secondo innesto estivo della Juventus. Il centrocampista è tornato a vestire la casacca bianconera, chiudendo così la sua esperienza al Manchester United.

PRIME SENSAZIONI – «Sono molto contento di tornare qua a casa, mi sento a casa qua. Avete visto la gente, come mi hanno accolto, è più che un sogno per me. Sono molto contento di essere tornato qua».

HA PENSATO NEGLI ANNI DI TORNARE – «Ero a Manchester e quando vedevo i tifosi della Juve mandarmi i messaggi faceva piacere. Ero concentrato lì però. Quando ti manca solo un anno, però, ho pensato tanto di tornare e l’ho fatto. Sono già contento di questo e i tifosi sono contentissimi del mio ritorno».

SENTE PIU’ PRESSIONE ORA – «Pressione? Cosa vuole dire… Non c’è pressione. Ho avuto anni bellissimi alla Juve, sono andato via e ora sono tornato. Ora sono fiducioso con me stesso per fare bene qui alla Juve».

QUANTO E’ STATO IMPORTANTE ALLEGRI PER IL RITORNO – «Quando ero al Manchester ho sempre parlato con lui. Ho sempre avuto un buon rapporto con lui, quest’anno ho parlato con lui prima di venire. Lui è qua, ho avuto tanti anni belli con lui e tornare con Allegri era il momento giusto con la persona giusta».

VINCERE A LIVELLO EUROPEO – «Dobbiamo crescere. Negli anni, a livello europeo, avevamo il sogno di vincere la Champions. Non è l’obiettivo di quest’anno penso, ma è un sogno. Il primo è vincere lo Scudetto, visto che l’anno scorso non abbiamo vinto niente. La fame di vincere c’è ovviamente, a livello europeo se andiamo a prendere la coppa è un sogno per tutti».

LEGGI LA CONFERENZA INTEGRALE QUI