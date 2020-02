Conferenza stampa Sarri: «Chiellini titolare? Gli manca ancora l’ultimo passo» – VIDEO

Conferenza stampa Sarri: le parole del tecnico bianconero alla vigilia del match di campionato contro la SPAL

La Juventus sabato alle 18.00 affronterà la Spal in trasferta a Ferrara prima del match di Champions League contro il Lione di mercoledì prossimo. Ecco le parole di Maurizio Sarri in conferenza stampa.

CHIELLINI TITOLARE – «Non lo so. Al momento sta bene, gli manca l’ultimo passo. C’è una doppia necessità, mettere la migliore formazione o concedere a Giorgio la possibilità di giocare. Vedremo oggi dopo l’allenamento. Buffon? Non ho ancora parlato con Filippi e valuteremo per domani perché conta questa per adesso. La prospettiva è solo su Ferrara».

LEGGI SU JUVENTUS NEWS24 LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI SARRI

CUADRADO – «Io sono contento di Cuadrado. Ha fatto vedere dei miglioramenti in fase difensiva, ora per necessità è tornato a fare l’esterno offensiva. L’ha fatto nel modo giusto e siamo contenti del suo rendimento».