Conferenza stampa Sarri: «Juve? Siamo usciti con la sensazione di essere stati penalizzati»

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato alla vigilia del match contro lo Spezia in conferenza.

AZZERARE DOPO LA JUVE – È un concetto che fa parte dello sport, azzerare e restare con le motivazioni alte. Domani è una partita difficile in un campo difficile. Nelle ultime sei partite hanno perso solo una volta e in casa hanno battuto l’Inter. Ci sono dei grandissimi rischi, il primo è quello di non azzerare.

LA VITTORIA PIU’ SUA – Quella di domani, se ci riusciamo. È la classica partita in cui abbiamo peccato di presunzione e superficialità. Nel caso ne sarei felice.

IMMOBILE – Vediamo, sembra in crescita da due settimane. Ma visto il vissuto del ragazzo non è tantissimo, non è al massimo. Vediamo domani quanto ci potrà dare.

POLEMICHE POST JUVE – Il colmo è che siamo usciti con la sensazione di essere penalizzati, sui giornali leggo cose diverse. Il gol subito è irregolare, Rabiot mentre colpisce il pallone calpesta Provedel. C’erano tante ammonizioni non date. Il fallo su Zaccagni? Parliamone, l’inizio dell’impatto è la linea. Questo non ci interessa assolutamente, poi diventano tutti alibi. Irrati è un buon arbitro, si spera che faccia una grande partita.

