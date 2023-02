Conferenza stampa Sottil: «Semplici darà idee allo Spezia, ma mi fido dei miei»

Conferenza stampa Sottil, l’allenatore dell’Udinese parla in vista del match di campionato contro lo Spezia

Andrea Sottil, tecnico dell’Udinese, ha analizzato in conferenza la gara contro lo Spezia.

SPEZIA – «Lo Spezia è una buonissima squadra, ha una rosa molto competitiva come ho detto anche per la partita dell’andata. Hanno problemi di classifica che hanno portato al cambio di allenatore, un tecnico che saprà portargli idee, concetti ed anche entusiasmo. Mi aspetto quindi un’altra partita, loro lotteranno per il loro obiettivo. Dobbiamo essere bravi a fare la nostra gara. L’abbiamo preparata bene, con entusiasmo e serenità, altrimenti si rischiava di entrare in una spirale negativa in cui non ha senso esserci. Sono molto fiducioso e convinto su una grande partita dei miei ragazzi».