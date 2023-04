Conferenza stampa Thiago Motta: «Dobbiamo dare il massimo per giocarcela con le grandi»

Conferenza stampa Thiago Motta, le dichiarazioni dell’allenatore del Bologna a due giorni dalla sfida contro il Milan

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha così parlato in vista della sfida con il Milan.

MILAN – «Mi aspetto una gara bellissima, con lo stadio pieno contro una squadra che sta bene. Serve l’impegno con il sorriso, serve dare il massimo, sperando di arrivare a fare risultato contro di loro».

PRESSIONE – «Non c’è più pressione, ma dobbiamo dare il massimo per cercare di migliorare ogni giorno, così da competere contro le grandi come successo con l’Atalanta e come deve succedere con il Milan. Abbiamo ancora un allenamento per definire quello che manca».

