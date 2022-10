Consigli ammette: «Ho sofferto l’addio all’Atalanta. Mi sentivo come Berardi»

L’ex portiere dell’Atalanta e attuale Sassuolo ha ricordato l’addio a Bergamo nel corso di un’intervista concessa a DAZN: le sue dichiarazioni

L’ADDIO – «Io ho cambiato fondamentalmente due squadre, tranne i prestiti: sono cresciuto all’Atalanta, ho fatto tanti anni lì, mi sentivo come Berardi e Raspadori qui, frutto del settore giovanile, senso d’appartenenza e tutto. È stato sofferto l’addio all’Atalanta, non me l’aspettavo in quel modo, è stata una scelta particolare. Qui all’inizio ero un po’ spaesato, era un ambiente molto familiare. A fine primo tempo a Verona, ricordo una scena agli inizi, c’era Di Francesco che urlava e il segretario entrò e si fece il caffè. Ne discussi con Floccari e gli altri, mi dissero che erano normali queste cose. Ora queste cose non accadono più ma c’è ancora un clima di famiglia».