FANTACALCIO: CONSIGLI – Chi schierare nella giornata 31

Lo stato di forma di ogni squadra, i giocatori da schierare e le mosse a sorpresa per vincere al fantacalcio. Sì, stavolta si vince!

SALERNITANA – SASSUOLO

venerdì 05/04, ore 20.45, DAZN

La Salernitana sta giocando da retrocessa, di fatto. Vorrà onorare il campionato fino alla fine ma trovare le motivazioni giuste è un’impresa complicata.

Il Sassuolo in trasferta non fa punti dal dicembre scorso, certo questa è la partita sulla carta con meno insidie in assoluto, l’obiettivo della vittoria è certamente alla portata.

Favoriti gli ospiti, ma perdere in casa non piace mai a nessuno…

Il fantacalcista logico

Rientrato dopo diverse assenze per infortunio, Toljan in questa sfida avrà occasioni per incidere positivamente.

Il fantacalcista intuitivo

Spesso tra i migliori della Salernitana, uno dei pochi che ha mostrato spunti interessanti. Dentro Tchaouna.

Il fantacalcista eccessivo

Con Ballardini, Boloca è scalato dietro nelle gerarchie a centrocampo e spesso la concorrenza dà spinte ulteriori.

MILAN – LECCE

sabato 06/04, ore 15.00, DAZN

Il Milan ha consolidato ormai il secondo posto che ad oggi non sembra poter essere affare di nessun altro. La squadra sta benissimo, il morale è alto.

Il Lecce soffre di un mal di gol ormai cronico, nonostante ciò la classifica ad oggi stupisce in positivo. Detto questo, la tranquillità va ancora conquistata e sono necessari ulteriori sforzi.

Ci sono pochi dubbi sull’esito, i rossoneri potrebbero vivere un pomeriggio abbastanza sereno.

Il fantacalcista logico

Maignan in forma pazzesca, contro un attacco poco pungente diventa il miglior portiere di giornata.

Il fantacalcista intuitivo

Adli affascina sempre e grazie al probabile turnover gli verranno concessi tanti minuti. Saprà farsi valere!

Il fantacalcista eccessivo

La miglior partita della stagione l’ha giocata proprio contro i rossoneri. L’eccessivo crede sia in grado di ripetersi: pollice in su per Sansone.

ROMA – LAZIO

sabato 06/04, ore 18.00, DAZN

La Roma non vince un derby da marzo 2022, per come ci arriva, questa potrebbe essere la volta buona. Inoltre già le sole motivazioni legate alla classifica sono alle stelle.

La Lazio sotto la guida di Tudor ha iniziato con la doppia sfida alla Juventus e ora addirittura il derby, la partenza del nuovo mister era difficile da immaginare più complicata.

Come in ogni derby, tutto può succedere, ma fossimo obbligati a puntare qualcosa la scelta cadrebbe sui giallorossi.

Il fantacalcista logico

Un’altra delle partite “da Paredes”: carica, tensione, nervi, tutta roba che lui sa spesso incanalare nel verso giusto.

Il fantacalcista intuitivo

Kamada può avere la chance migliore di tutte per entrare finalmente nel cuore dei tifosi laziali che finora di lui non si sono quasi accorti.

Il fantacalcista eccessivo

Aouar si è pappato un gol incredibile contro il Lecce nel turno precedente. E’ obbligato a rifarsi in qualche modo.

EMPOLI – TORINO

sabato 06/04, ore 20.45, DAZN / Sky

L’Empoli ha smesso di fare punti. Succede da un po’ troppe giornate e la concorrenza si fa sempre più spietata. Partita da non sbagliare, assolutamente.

Il Torino invece sta raccogliendo bene in questi ultimi turni e non vuole lasciare nulla di intentato, sia mai che davanti qualcuno inciampa…

Sfida tanto interessante quanto incerta.

Il fantacalcista logico

Zurkowski non può più limitarsi al compitino e deve tornare a incidere in fretta.

Il fantacalcista intuitivo

Marin tanta sostanza ma per adesso non sufficiente qualità. L’intuitivo crede fortemente al suo primo gol stagionale.

Il fantacalcista eccessivo

Okereke qualche occasione riesce sempre a crearsela, stavolta avrà più fortuna?

FROSINONE – BOLOGNA

domenica 07/04, ore 12.30, DAZN /Sky

Il Frosinone ha vinto un’unica partita nelle ultime 17 di campionato, un dato che non lascia molto spazio alle interpretazioni: con solo qualche pareggio qua e là probabilmente si dovrà scendere di categoria.

Il Bologna ha vinto le ultime tre trasferte che ha giocato, si trova a due sole lunghezze dal secondo posto e dire che è carico a pallettoni è dire poco.

Senza girarci troppo intorno: per i ciociari sarà davvero dura…

Il fantacalcista logico

Per i suoi standard, Ferguson è rimasto senza bonus da troppe giornate.

Il fantacalcista intuitivo

Si è rivisto Reinier: Di Francesco probabilmente si aggrapperà a chiunque possa garantirgli qualche guizzo interessante in zona gol.

Il fantacalcista eccessivo

Aebischer sempre prezioso ma ancora non è stato protagonista. Se fosse lui a salire in cattedra questa volta?

MONZA – NAPOLI

domenica 07/04, ore 15.00, DAZN

Il Monza ha conquistato 12 punti nelle scorse 6 giornate, un ritmo decisamente interessante. Ne mancano ancora abbastanza per allungare un po’ il dolce sogno Europa.

Il Napoli ha vinto una sola delle ultime 8 trasferte giocate, inoltre la classifica dice ottavo posto che al netto delle difficoltà rimane un piazzamento decisamente al di sotto delle potenzialità della rosa.

Azzurri comunque favoriti ma il trappolone è dietro l’angolo.

Il fantacalcista logico

Va bene tutto, ma Osimhen è da schierare titolare fisso sempre.

Il fantacalcista intuitivo

…E invece perché non Di Gregorio? Le skills per fare una partita miracolosa ci sono eccome.

Il fantacalcista eccessivo

L’ex che non ti aspetti: Alessio Zerbin!

CAGLIARI – ATALANTA

domenica 07/04, ore 18.00, DAZN

Il Cagliari è lì, col naso fuori dall’acqua, ma col terrore che la prossima onda lo riporti giù. In casa i punti bisogna farli, c’è poco da dire

L’Atalanta di non qualificarsi alle coppe europee non ne vuole proprio sapere: nel turno precedente ha spazzato via il Napoli al Maradona, una chiara dimostrazione di intenti.

I pronostici sono tutti per i bergamaschi.

Il fantacalcista logico

Miranchuk è forse nel suo momento migliore in assoluto da quando è arrivato in Italia.

Il fantacalcista intuitivo

Luvumbo da prendere è difficile per chiunque. E se aggiusta la mira…

Il fantacalcista eccessivo

De Roon insiste a non voler segnare, eh? Vediamo chi è più testardo!

VERONA – GENOA

domenica 07/04, ore 18.00, DAZN

Il Verona sta cercando di costruirsi la salvezza in casa e per ora ci sta anche riuscendo, ma il traguardo non si vede ancora, la distanza è ancora tanta.

Il Genoa non ha più molto da chiedere a questa stagione. Farà la sua gara con giudizio ma peripezie in fase offensiva non ce le aspettiamo.

Match presumibilmente con pochi bonus.

Il fantacalcista logico

Vazquez garantisce ottime pagelle e ha un sinistro potente. Tanto basta per un difensore centrale.

Il fantacalcista intuitivo

In teoria Montipò non sarà costretto a vedere sorci di colori strani.

Il fantacalcista eccessivo

Retegui squalificato: quale sarà la soluzione al problema? Facile. Ekuban.

JUVENTUS – FIORENTINA

domenica 07/04, ore 20.45, DAZN

La Juventus ha finalmente dato cenni di vita, anche se in Coppa Italia. In campionato il trend potrebbe cambiare anche perché mancare la qualificazione Champions sarebbe un danno di proporzioni enormi.

La Fiorentina anche ha trovato un bel risultato in settimana e, classifica alla mano, la finale di coppa sembra essere la via più percorribile per arrivare in Europa.

Partita sentitissima, come al solito. Ci fidiamo un po’ di più dei bianconeri.

Il fantacalcista logico

Non è assolutamente pensabile non schierare Vlahovic in questa sfida.

Il fantacalcista intuitivo

Ritorna Bonaventura e ha ancora delle cartucce…

Il fantacalcista eccessivo

Altro che fischi! Massima fiducia: dentro Alex Sandro.

UDINESE – INTER

lunedì 08/04, ore 20.45, DAZN / Sky

L’Udinese non è salva, però nel gruppone di quelle che rischiano è forse la più attrezzata. L’avversario è terribile, ma non troverà il tappeto rosso.

L’Inter ha già vinto il campionato, l’ambizione è quella di stravincerlo e per come ha giocato finora non sembra possa essere questa un’impresa eccezionale.

Immaginare i nerazzurri che tornano a casa con meno di 3 punti è sempre troppo difficile.

Il fantacalcista logico

Calhanoglu vorrà senza dubbio arrivare in doppia cifra, e per ora i gol in campionato sono 9…

Il fantacalcista intuitivo

Samardzic l’ex mancato? Ma sì, dentro!

Il fantacalcista eccessivo

Se Arnautovic torna tra i convocati è la scelta eccessiva di giornata.