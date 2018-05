Consigli gonfia il petto: «Goleada Inter? Daremo battaglia»

Andrea Consigli non vuole fare la parte della vittima sacrificale e promette battaglia nel match di sabato sera tra Inter e Sassuolo

Dopo aver festeggiato la matematica salvezza grazie alla vittoria all’1-0 contro la Sampdoria, il Sassuolo si prepara ora a sfidare Inter e Roma per provare a centrare un’affermazione di prestigio «Sono partite stimolanti – ha dichiarato Andrea Consigli in conferenza stampa – andiamo a giocarcele spensierati, ma anche con la testa di chi vuole fare bene. Molti danno per scontato che l’Inter faccia una goleada contro di noi, ma si parte con tre risultati disponibili, noi siamo una squadra fastidiosa per loro e l’abbiamo dimostrato già all’andata».

Con lo spettro della retrocessione ormai lontano, dopo aver rischiato fortemente di scendere nella serie cadetta è tempo di bilanci per il Sassuolo, Andrea Consigli risponde così: «Per noi è stato un anno particolare e con diversi cambiamenti, a partire dall’allenatore. Quando le cose prendono una brutta piega poi è dura cambiare, noi ci siamo riusciti e dobbiamo anche fare i complimenti a mister Iachini per il lavoro fatto. E’ stata una salvezza sudata».