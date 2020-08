Conte, attacchi all’Inter e lodi alla Juve: nostalgia dei bianconeri?

Antonio Conte attacca l’Inter ed elogia la Juve: il tecnico sembra avere nostalgia di casa, dove ha giocato, allenato e vinto

Un passato da giocatore, una carriera da allenatore e una personalità che, inevitabilmente, sarà sempre forgiata dallo stile Juve. Antonio Conte non smette di pensare al suo vecchio club, nel quale ha fatto il grande salto sia in campo che in panchina.

Anche negli ultimi mesi, da allenatore dell’Inter, ha fatto più volte riferimento alla Vecchia Signora come modello da seguire. La stessa sera di Bergamo, dopo l’attacco non velato alla società nerazzurra, Conte ha confermato: «La Juve è più forte, in campo e in società».

Come spiega La Gazzetta dello Sport, potrebbe non essere un caso che il tecnico leccese abbia usato queste parole proprio in concomitanza di un momento difficile per Sarri. Ritorno in bianconero per Conte? Ancora è presto per dar vita ad un’ipotesi del genere, ma secondo la rosea non c’è nulla da escludere.