Conte ct dell’Italia? De Laurentiis risponde: «Se mi chiedesse di liberarlo direi di sì, ma essendo un uomo intelligente…»

Conte ct dell’Italia? Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, risponde così e commenta le parole del tecnico post successo col Milan

Nel dibattito sul nuovo commissario tecnico dell’Italia, il nome di Antonio Conte sta prendendo quota. Dopo la vittoria del Napoli sul Milan, l’allenatore azzurro ha spiegato di sentirsi onorato dall’accostamento alla Nazionale, pur ricordando di avere ancora un anno di contratto e di voler parlare con il club a fine stagione.

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A rafforzare questa ipotesi sono arrivate anche le parole di Aurelio De Laurentiis, intercettato a Los Angeles da CalcioNapoli24.it alla première di Ag4ain: il presidente del Napoli ha lasciato intendere che, davanti a una richiesta diretta di Conte, non si opporrebbe.

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LIBERARLO PER LA NAZIONALE? – «Se me lo chiedesse Antonio penso che direi di sì, ma poiché è un uomo intelligente fintanto che non esiste un interlocutore serio, e finora non ce ne sono stati, penso che lui desisterebbe nell’immaginarsi a capo di una cosa completamente disorganizzata».

PROSSIMO PRESIDENTE FIGC? – «Voto per Giovanni Malagò. Sarebbe perfetto per fare il commissario prima e il presidente poi di una nuova federazione».