Conte ritrova Eriksen: «Bello rivederti finalmente in campo». Le parole del tecnico del Tottenham

Uno scudetto conquistato insieme non si dimentica. Antonio Conte e Christian Eriksen si ritrovano dopo quell’ultima partita giocata a San Siro contro l’Udinese e, soprattutto, dopo il terribile episodio accaduto al danese durante Euro 2020.

Nella conferenza stampa di presentazione del match, l’ex tecnico nerazzurro ha parlato così del centrocampista del Brentford: «Abbiamo sofferto molto per lui e la sua famiglia. Ho avuto l’opportunità di incontrarlo quando era appena arrivato a Brentford, ho parlato con lui e la sua famiglia. Non parliamo solo di un giocatore importante, ma di un grande uomo. Auguro a lui e alla sua famiglia il meglio per il presente e il futuro. Incontrarlo dopodomani per una partita sarà un piacere. E’ incredibile perché non succede molte volte che un giocatore torni a giocare dopo quanto è successo a Christian. Vederlo giocare a calcio mi rende molto felice perché so che il calcio è vita».