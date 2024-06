Conte CARICA: «Europei? Se facciamo l’Italia siamo FORTI. Su Spalletti dico QUESTO»

Le parole di Antonio Conte, nuovo allenatore del Napoli, sul possibile cammino dell’Italia agli Europei. I dettagli

Antonio Conte ha parlato a La Gazzetta dello Sport del possibile cammino dell’Italia agli Europei.

PAROLE – «Storicamente la bravura dell’Italia è trasformare la Nazionale in una squadra di club. Così diventiamo un problema per gli altri. Se facciamo l’Italia, siamo forti. In una fase finale riusciamo a essere performanti, a diventare squadra: leggiamo il momento e abbiamo eccellenti guide tecniche. La nostra preparazione tecnico-tattica è superiore alle altre. Spalletti è bravissimo a coinvolgere i giocatori con le sue parole a far sentire l’attaccamento per la maglia. Non dimentichiamo che siamo campioni in carica, c’è gente che sa come si fa. Per noi è più importante il collettivo tecnico-tattico».