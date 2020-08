Conte: «Sono molto contento, la finale è una grossa soddisfazione»

L’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro lo Shakhtar Donetsk

Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della semifinale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. Ecco le parole dell’allenatore nerazzurro:

ANALISI MATCH – «Intanto bisogna dire bravi ai ragazzi perché abbiamo raggiunto la finale contro una squadra che abbiamo reso meno forte. Lo Shakhtar è forte, ha giocatori importanti e noi siamo stati bravi a non farli giocare. Abbiamo portato pressione a tutto campo e crearli difficoltà. Hanno capacità nel palleggio e noi siamo stati bravi a farli correre e a metterli in difesa. Abbiamo giocato con coraggio. Sono molto contento, i ragazzi mi hanno una grossa soddisfazione. Hanno giocato una partita europea nella giusta maniera».

FINALE – «La finale è una soddisfazione per tutti. La cosa che più mi preme è che tanti ragazzi stanno giocando per la prima volta questo tipe di partite. Stanno facendo esperienza in una competizione importante in cui NOI non riusciamo ad essere protagonisti da tempo e a vincerla. Ora c’è il Siviglia che ha una grandissima esperienza: in 7-8 anni ha vinto ben 4 competizioni. E’ una squadra ferrata sotto questo punto di vista. Noi abbiamo voglia di stupire».

TIFOSI – «Adesso dobbiamo recuperare le energie e cercare di dare una gioia ai nostri tifosi, al popolo interista che ci staranno seguendo orgogliosi. Noi dobbiamo scendere in campo senza recriminazioni. Se perdiamo dovrà essere per merito loro»

POLEMICHE – «Non mi va tanto di tornare su quelle situazioni. In quel momento sentivo delle cose e le ho detto. Io cerco solo di dire cose costruttive, poi è normale che a livello mediatico si cerca di enfatizzare perché è come dare carne al fuoco. So che bisogna andare avanti per step, non sono una persona politica ma guardo molto al sodo. A volte capita che dico quello che pensa, ma sempre senza offendere nessuno».

STAGIONE INTER – «La squadra è ripartita dal lavoro che avevamo fatto durante tutto l’anno e durante il periodo post lockdown. Io ci credevo veramente che potessimo fare un finale di stagione da protagonisti in Italia e nelle coppe. In Italia abbiamo avuto due scivoloni (contro il Bologna e il Sassuolo) ingiustificabili. Ho trovato un gruppo di ragazzi disponibili e voglio ringraziarli. Adesso ci giocheremo la finale di Europa League».