Conte sul rientro di Sensi: «Difficile fare previsioni»

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Inter Tv alla vigilia del match contro il Napoli: le sue parole sul rientro di Sensi

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Inter Tv alla vigilia del match contro il Napoli. Queste le sue parole sul rientro di Stefano Sensi, indisponibile da metà giugno.

SENSI – «A centrocampo quest’anno è accaduto che il recupero di un calciatore coincideva con l’assenza di un altro, per infortunio o squalifica. Domani rientra Barella, ma abbiamo Gagliardini squalificato. Sensi sta facendo dei progressi, però diventa difficile fare oggi delle previsioni o delle stime sul suo rientro. Fino al termine della settimana, e quindi del campionato, non si allenerà con noi. Vediamo. L’importante è che il ragazzo stia bene e che si possa buttare alle spalle questa annata che è stata molto sfortunata per lui e molto penalizzante per noi».