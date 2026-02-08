Contratto già pronto, Inter scippata: il difensore saluta Chivu

L’Inter continua a darsi da fare in mezzo al campo, mentre sul calciomercato potrebbe lasciare presto un calciatore in particolare.

L’Inter è uno dei club più rinomati e apprezzati in assoluto. In Italia e non solo. Non a caso, dalle parti di Appiano Gentile, ci tengono particolarmente a ottenere i migliori risultati possibili sul piano sportivo ed economico.

L’arrivo sulla panchina dei nerazzurri di Cristian Chivu, tecnico emergente che ha guidato il Parma verso la permanenza in Serie A nel corso della passata stagione, non ha intaccato né le ambizioni, nè tantomeno i risultati sportivi di un club che ci tiene sempre tantissimo a rimanere al vertice del massimo campionato italiano e della Champions League. Anche il calciomercato, però, ha una certa rilevanza per la dirigenza interista, sia in entrata che in uscita.

Proprio in questo senso potrebbero esserci non poche novità all’orizzonte da tenere in considerazione, con un calciatore in particolare che presto potrebbe lasciare Milano. Scopriamo di chi si tratta e in quale club potrebbe finire per andare a giocare effettivamente in vista della stagione 2026/27, nel caso in cui decidesse di non protare avanti la propria esperienza in Italia all’Inter.

Inter, un calciatore può lasciare: di chi si tratta

Spesso, specialmente in estate e negli ultimi mesi del 2025, si è parlato tantissimo del possibile trasferimento di Bisseck. Soprattutto in Premier League, il difensore centrale ha non pochi estimatori. In vista dell’estate che deve ancora venire, però, potrebbe approdare in Bundesliga, e farlo direttamente dalla porta principale, in direzione Bayern Monaco.

Il Bayern Monaco pensa a Bisseck per ringiovanire la difesa (www.calcionews24.com – X Richard Hall)

Sarebbe una trattativa importante sotto tutti i punti di vista, con i bavaresi che intendono ringiovanire la difesa in vista delle prossime stagioni calcistiche. Bisseck sembra essere il calciatore che fa proprio al caso del club tedesco. Centrale giovane e futuribile, difensore mdoerno, veloce, fisico e resistente, potrebbe migliorare non poco la retroguardia del club più famoso e titolato di Germania.

A riportare l’interesse è Sport1, che ha anche rivelato che non è l’unico calciatore che attrae il Bayern Monaco, considerando le quotazioni in rialzo di Luka Vuskovic. Bisseck però è un calciatore che vanta già non poca esperienza in Serie A e in Champions League, oltre a essere già stato convocato dal commissario tecnico della Nazionale Tedesca. Proprio per tale ragione, il club attualmente capolista in Bundesliga lo acquisterebbe volentieri, anche superando i trenta milioni di euro per il cartellino di un difensore che piace molto all’allenatore interista Cristian Chivu e in cui pure la società crede tantissimo in ottica futura.