Convocati Argentina, sono sette i calciatori chiamati da Scaloni

Convocati Argentina: resa nota la lista del ct Scaloni per le partite di qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar. Sette “italiani”

La Federazione argentina ha diramato la lista dei convocati di Scaloni per le prossime due partite di qualificazioni ai Mondiali in Qatar. Il commissario tecnico convoca ben sette “italiani”, tra cui anche Paulo Dybala, in un attacco che comprenderà anche gli interisti Lautaro Martinez e Correa.

Gli altri calciatori che militano nel nostro campionato sono Musso, Molina, Martinez Quarta e Nico Gonzalez.