Convocati Barcellona, i catalani ritrovano un big in attacco per la sfida di Champions League contro l’Olympiacos! Le novità sulla squadra di Flick

Il Barcellona riceve una buona notizia a poche ore dalla terza giornata di Champions League: Ferran Torres è tornato tra i convocati per la partita di questa sera contro l’Olympiacos. L’attaccante spagnolo ha ricevuto il via libera medico dopo un infortunio che lo aveva tenuto lontano dal campo nelle ultime settimane.
Il ritorno di Torres si aggiunge al gruppo di giocatori convocati da Hansi Flick, che include anche Lamine Yamal, Marcus Rashford e il giovane talento Roony Bardghji, recentemente protagonista di ottime prestazioni in campionato. Con l’inclusione di Torres, il Barcellona guadagna un’importante risorsa offensiva, anche se resta una pesante assenza: Robert Lewandowski, ancora fuori per infortunio, non sarà disponibile per la trasferta.
Inoltre, Raphinha non è stato convocato, ancora alle prese con un infortunio muscolare che lo tiene fuori dai giochi da alcune settimane.
Purtroppo, non arrivano buone notizie dalla difesa: Andreas Christensen è stato escluso dalla lista dei convocati a causa di una gastroenterite, come confermato dal comunicato medico del club.
Nonostante l’attacco rimaneggiato, il Barcellona, dopo un avvio di stagione promettente, punterà a consolidare la propria posizione in Europa, cercando di superare le difficoltà legate agli infortuni e di ottenere un buon risultato contro l’Olympiacos.
