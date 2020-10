Convocati Fiorentina: prima per Callejon e Martinez Quarta

Beppe Iachini ha diramato la lista dei convocati per la gara contro lo Spezia: prima chiamata per Callejon e Martinez Quarta

Beppe Iachini ha reso nota la lista dei convocati per la gara tra Fiorentina e Spezia. Ecco la lista dei calciatori disponibili: prima chiamata in viola per Josè Callejon e Martinez Quarta.

Portieri: Brancolini, Dragowski, Terracciano.

Difensori: Barreca, Biraghi, Caceres, Igor, Lirola, Martinez Quarta, Milenkovic, Pezzella, Venuti.

Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Pulgar, Saponara.

Attaccanti: Callejon, Cutrone, Kouame, Ribery, Vlahovic.