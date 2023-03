Convocati Juve: difesa e attacco da inventarsi per Allegri

I convocati della Juve per la sfida contro il Friburgo: Allegri dovrà fare a meno di Bonucci e Alex Sandro in difesa

La Juve ha pubblicato la lista dei convocati per la sfida di Europa League. Allarme difesa e attacco per Allegri, che dietro dovrà fare a meno sia di Bonucci che di Alex Sandro, mentre in attacco Chiesa e Di Maria non sono al 100%. Di seguito la lista dei convocati.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: De Sciglio, Bremer, Danilo, Gatti, Rugani.

Centrocampisti: Locatelli, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli, Barrenechea, Compagnon.

Attaccanti: Chiesa, Vlahovic, Kean, Di Maria, Soulè, Iling-Junior.

