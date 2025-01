Convocati Juve, la lista completa in vista della gara contro il Milan. Quattro assenti per i bianconeri

Convocati Juve, ecco le scelte in vista del Milan di questa sera: la lista completa di Thiago Motta in vista del big match. C’è Vlahovic, quattro assenti

La Juve ha reso nota la lista dei calciatori convocati da Thiago Motta per il match contro il Milan,

Out in quattro: oltre a Bremer, Cabal e Milik fuori anche Conceicao, che non ha recuperato dal problema fisico. Danilo resta fuori rosa, riecco Vlahovic dopo l’infortunio. Prima chiamata per il neo acquisto Alberto Costa.

LA LISTA

1 Perin

2 Alberto

4 Gatti

5 Locatelli

8 Koopmeiners

9 Vlahovic

10 Yildiz

11 Gonzalez

15 Kalulu

16 McKennie

17 Adzic

19 Thuram

21 Fagioli

22 Weah

23 Pinsoglio

26 Douglas Luiz

27 Cambiaso

29 Di Gregorio

37 Savona

40 Rouhi

51 Mbangula