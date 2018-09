Convocati Juventus-Sassuolo, Allegri senza Barzagli

Convocati Juventus-Sassuolo, 4^ giornata di Serie A 2018/2019: mister Allegri privo di Barzagli, ecco l’elenco completo

Convocati Juventus-Sassuolo, sono ventidue i calciatori selezionati da Massimiliano Allegri per la sfida valida per la quarta giornata di Serie A. Una defezione importante per il tecnico bianconero, che dovrà fare a meno dell’infortunato Andrea Barzagli. Regolarmente convocati gli altri calciatori reduci dagli impegni con le rispettive nazionali.

Ecco la lista completa dei 22 calciatori convocati da Massimiliano Allegri: Szczesny, Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Chiellini, Benatia, Alex Sandro, Bonucci, Joao Cancelo, Rugani, Pjanic, Khedira, Matuidi, Emre Can, Bentancur, Cristiano Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, Mandzukic, Kean, Bernardeschi.