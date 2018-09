Problema per il difensore bianconero in allenamento. Infortunio Barzagli: le ultime in vista di Juve-Sassuolo

La Juventus ha affrontato la Juventus Under 23 in allenamento. La seconda squadra bianconera inizierà il suo campionato di Serie C domenica prossima contro l’Alessandria (sarà una prima volta storica per il calcio italiano con la Juve che manderà in campo la squadra B) e ha sfidato quest’oggi la prima squadra. I giovani bianconeri hanno tenuto testa alla prima squadra con la sfida che è terminata per 1-0 con gol di De Sciglio. Brutte notizie però dall’infermiera: è finito ko Barzagli. Problema al polpaccio destro per l’esperto difensore centrale juventino: le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni ma la sua presenza contro il Sassuolo sembra a rischio. Infortunio Barzagli: le ultime.

Questo il report ufficiale della Juventus sul suo sito web: «Il menu di giornata oggi prevedeva una sgambata amichevole contro la Juventus Under 23 (che inizierà a sua volta il campionato di Serie C proprio domenica sera ad Alessandria). Per la cronaca, ha segnato Mattia De Sciglio, e in campo c’erano, reduci dalle Nazionali, Perin, Rugani e Betancur. Per gli altri, lavoro personalizzato. Andrea Barzagli ha terminato anzitempo l’allenamento per un risentimento muscolare al polpaccio destro che verrà valutato nei prossimi giorni».