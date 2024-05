Convocati Napoli, ecco la LISTA COMPLETA in vista della sfida contro il Lecce. RECUPERATO un big?

Convocati Napoli, ecco la lista completa di Calzona in vista della gara contro il Lecce. Ecco le scelte tra recuperii ed infortuni

Calzona ha pubblicato tutti i suoi convocati azzurri in vista della sfida tra il suo Napoli e il Lecce. Recuperto in extremis Victor Osimhen, out invece Mario Rui, Dendoncker e Zielinski.

CONTINI Nikita

GOLLINI Pierluigi

MERET Alex

D’AVINO Luigi

DI LORENZO Giovanni

JUAN JESUS

MAZZOCCHI Pasquale

NATAN Bernardo De Souza

OLIVERA Mathias

OSTIGARD Leo

RRAHMANI Amir

ANGUISSA Frank

CAJUSTE Jens

LINDSTROM Jesper

LOBOTKA Stanislav

TRAORE’ Hamed Junior

KVARATSKHELIA Khvicha

NGONGE Cyril

OSIMHEN Victor

POLITANO Matteo

RASPADORI Giacomo

SIMEONE Giovanni