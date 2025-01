Convocati Parma, due recuperi importanti per Pecchia in vista del Torino

Convocati Parma, le scelte di Fabio Pecchia: due recuperi dei ducali per la sfida contro il Torino e una assenza

Fabio Pecchia ha reso nota la lista dei convocati del Parma. Contro il Torino il tecnico dei ducali recupera due pedine preziose per la sfida: Delprato in difesa e Haj Mohamed in attacco, dove però non ci sarà Man. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: 1 Chichizola, 40 Corvi, 31 Suzuki.

Difensori: 4 Balogh, 26 Coulibaly, 15 Delprato, 46 Leoni, 63 Trabucchi, 5 Valenti, 14 Valeri.

Centrocampisti: 23 Camara, 20 Hainaut, 27 Hernani Jr, 16 Keita, 65 Plicco, 19 Sohm.

Attaccanti: 11 Almqvist, 7 Benedyczak, 13 Bonny, 22 Cancellieri, 61 Haj, 28 Mihaila.