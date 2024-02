Convocati Salernitana, Simy out, Boateng c’è

Convocati Salernitana, le scelte di Filippo Inzaghi per la partita contro il Torino: Boateng subito a disposizione, non c’è Simy

La Salernitana ha pubblicato la lista dei convocati per la sfida di domani contro il Torino. Per l’occasione ci sarà subito a disposizione di Filippo Inzaghi Jerome Boateng, mentre in attacco manca Simy, fermatosi per infortunio. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Costil, Fiorillo, Ochoa, Salvati;

Difensori: Bradaric, Boateng, Pasalidis, Pellegrino, Sambia, Zanoli;

Centrocampisti: Basic, Gomis, Kastanos, Legowski, Maggiore, Martegani, Pierozzi, Vignato;

Attaccanti: Candreva, Dia, Ikwuemesi, Tchaouna, Weissman.