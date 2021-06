Copa America 2021, Argentina-Cile 1-1: Messi non basta, risponde Vargas

Seconda serata di gare nella Copa America 2021: l’attesa sfida Argentina-Cile ha inaugurato il Girone A della manifestazione

Dopo l’esordio sul velluto del Brasile la Copa America 2021 ha battezzato Argentina-Cile come prima sfida del Girone A. Sfida che, come da previsioni, è stata intensa ed equilibrata, non certo priva del consueto agonismo.

La splendida punizione di Messi ha mascherato la serata storta di Lautaro Martinez ma non è bastata per superare la selezione cilena. A proposito di Inter, si è rivisto in campo anche Vidal, protagonista in positivo e in negativo in occasione del rigore conquistato, ma poi fallito. Buon per il Cile, però, che sulla respinta fosse pronto l’ex napoletano Edu Vargas a sigillare il pareggio.