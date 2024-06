Copa America, buona la prima per l’Argentina, contro il Canada a segno Martinez – VIDEO

Inizia con il piede giusto la Copa America dell’Argentina, che alla prima prima partita batte il Canada per 2-0. Ad Atlanta l’albiceleste trova la vittoria nella ripresa con i gol di Julian Alvarez e l’interista Lautato Martinez.

The first goal of the 2024 Copa America goes to Julian Alvarez 🕷️

Great ball from Messi and effort from Mac Alister. pic.twitter.com/KSCUibblmQ

