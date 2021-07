Copa America, la finale sarà Brasile Argentina: la Seleccion batte ai rigori la Colombia

La finale della Copa America sarà tra Brasile e Argentina. La Seleccion raggiunge i verdeoro battendo in semifinale la Colombia ai rigori, dopo l’1-1 dei tempi regolamentari

La finale più attesa e calda, quella che vedrà di fronte Messi e Neymar. L’Argentina vola in finale di Copa America dove affronterà il Brasile, superando la Colombia dopo 90′ tiratissimi decisi solo dalla lotteria dei calci di rigore.

Apre le danze Lautaro, al terzo centro consecutivo, poi la risposta di Diaz nella ripresa e tre legni (due per la Colombia) prima degli inevitabili calci di rigore. Lì risultano decisive le parate di Martinez, che blocca tre tiri proiettando la Seleccion in finale per la terza volta nelle ultime quattro edizioni.