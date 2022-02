Coppa d’Africa, Mané cuore d’oro: pagata l’operazione ad un ragazzo investito

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Mané cuore d’oro dopo la vittoria della Coppa d’Africa ha pagato l’operazione ad un ragazzo investito

Campione dentro e fuori dal campo Sadio Mané. Dopo la vittoria della Coppa d’Africa, ha finanziato l’operazione di un ragazzo investito da una moto.

Quando è finito in ospedale per la botta alla testa contro Capo Verde, Mané ha conosciuto e visto questa famiglia disperata per le condizioni del figlio. Non potendosi permettere i costi dell’operazione, ci ha pensato l’attaccante del Liverpool a pagare le spese.